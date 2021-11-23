Региону нужно ежегодно вводить в эксплуатацию не менее одного квадратного метра на каждого жителя.

Врио губернатора Александр Авдеев предложил главам городов и районов провести полную ревизию строительного сектора на местах. Глава региона намерен разработать долгосрочный план развития отрасли.«В течение 2-3 недель прошу посмотреть выданные разрешения, градостроительные планы земельных участков, актуальное состояние генеральных планов. Нужно активизировать работу по вводу жилья. В год нам нужно вводить не менее одного квадратного метра на каждого жителя», – отметил Александр Авдеев.Замгубернатору Герману Елянюшкину, курирующему стройку, поручено обобщить информацию.«Итогом станет рабочий программный документ, который будет учитывать создание жилищной инфраструктуры. Стройка должна обрести долгосрочную стратегию минимум на пятилетний период», – резюмировал Александр Авдеев.