Региону нужно ежегодно вводить в эксплуатацию не менее одного квадратного метра на каждого жителя.
Врио губернатора Александр Авдеев предложил главам городов и районов провести полную ревизию строительного сектора на местах. Глава региона намерен разработать долгосрочный план развития отрасли.
«В течение 2-3 недель прошу посмотреть выданные разрешения, градостроительные планы земельных участков, актуальное состояние генеральных планов. Нужно активизировать работу по вводу жилья. В год нам нужно вводить не менее одного квадратного метра на каждого жителя», – отметил Александр Авдеев.
Замгубернатору Герману Елянюшкину, курирующему стройку, поручено обобщить информацию.
«Итогом станет рабочий программный документ, который будет учитывать создание жилищной инфраструктуры. Стройка должна обрести долгосрочную стратегию минимум на пятилетний период», – резюмировал Александр Авдеев.