При задержании мужчина 1989 года рождения оказал сопротивление и нанес полицейскому телесные повреждения...

В территориальный отдел полиции поступило сообщение об агрессивном мужчине на улице Гаврикова.Прибывшие по указанному адресу полицейские установили гражданина, который находился в состоянии алкогольного опьянения и выражался нецензурной бранью во дворе дома. На законные требования полицейских о прекращении своих действий он проигнорировал.При задержании мужчина 1989 года рождения оказал сопротивление и нанес телесные повреждения полицейскому Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Красносельскому району г. Москвы.Гражданин был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Полицейскому оказана медицинская помощь.Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Максимальная санкция данной статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.Кроме того, в отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.21 КоАП РФ.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве