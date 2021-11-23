23 ноября в 03:16 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном...

23 ноября в 03:16 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в Коврове на улице Карла Маркса, д. 79.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, информирует пресс-служба МЧС по Владимирской области. На момент прибытия подразделений наблюдалось задымление внутри дома. Сотрудниками МЧС было сформировано 3 звена газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться, и ликвидировали пожар на площади 20 кв. м. Сгорела внутренняя отделка и имущество дома. К сожалению, на пожаре погиб мужчина 1976 года рождения.К ликвидации пожара от МЧС привлекались 4 единицы техники, 17 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.Фото: 33.mchs.gov.ru