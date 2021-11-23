Сдача нового многоквартирного дома позволила сократить очередь до 18 семей.

В Ковровском районе в селе Клязьминский городок ключи от новых квартир с отделкой и сантехникой вручили 25 семьям. В числе получивших социальное жильё – многодетные и одна пара бюджетников.Глава региона Александр Авдеев побывал в гостях у новосёлов Александра и Светланы Белых, которые воспитывают троих детей. Светлана – коренная жительница села. Александр приехал в Ковровский район из Краснодарского края. Супруги и их дети, 7-летняя дочь и сыновья 4 и 15 лет пока живут в съёмном жилье.«76 «квадратов», просторная кухня, большие санпомещения, три комнаты, всё новое, чистое, светлое!» − показали квартиру губернатору счастливые хозяева.Добавим, что сдача нового многоквартирного дома позволила сократить очередь до 18 семей.