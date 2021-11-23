В период проведения мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 126 нарушений ПДД водителями автобусов.

За 10 месяцев 2021 года на территории области зарегистрировано 58 ДТП с участием автобусов, в которых 6 человек погибли и 124 получили ранения, из них 26 дорожных происшествий совершено по вине водителей автобусов.Как показывает анализ дорожно-транспортных происшествий наиболее распространёнными видами ДТП являются падение пассажиров - 44% от всех происшествий с участием автобусов, столкновение - 33%, наезд на пешехода -11%, наезд на стоящее транспортное средство - 9,4%. Высокая тяжесть последствий характерна для ДТП, связанных с наездом на стоящее транспортное средство, либо заднее столкновение из-за несоблюдения дистанции.В целях снижения уровня аварийности на пассажирском транспорте, усиления контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства по обеспечению безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок, 18 ноября 2021 года на территории области было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».Всего в рамках мероприятия проверено более 600 автобусов. При надзоре за дорожным движением в регионе в период проведения мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 126 нарушений ПДД водителями автобусов, из них 31 факт управления автобусом с техническими неисправностями, 13 фактов эксплуатации без технического осмотра, 14 фактов нарушения режима труда и отдыха либо с неисправным тахографом, 5 фактов нарушения правил перевозки людей, один факт нарушения правил перевозки детей, 27 фактов нарушений требований по применению ремней безопасности, 2 факта осуществления предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии.Со всеми водителями проведены профилактические беседы о необходимости соблюдения ПДД, а также об ответственности за совершение ДТП с тяжкими последствиями, связанных с утомляемостью водителей и несоблюдением режима труда и отдыха.