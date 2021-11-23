В соревнованиях аппарата ГУ МВД России по г. Москве по стрельбе из пистолета Макарова участвовали более 100 столичных полицейских из 26 команд...

В соревнованиях аппарата ГУ МВД России по г. Москве по стрельбе из пистолета Макарова участвовали более 100 столичных полицейских из 26 команд. Состязания проходили на территории Центра профессиональной подготовки московского полицейского Главка.Чемпионат посетил заместитель начальника полиции ГУ МВД России по г. Москве по охране общественного порядка генерал-майор полиции Владимир Домашев, чтобы поддержать сотрудников и проверить ход проведения состязаний.На огневой рубеж выходили команды в составе 4 человек. Каждому необходимо было с 25 метров совершить 10 зачётных выстрелов, на основании которых подсчитывается результат. При выполнении упражнения судьями оценивалась техника стрельбы: правильность хвата, постановка корпуса, меткость.По окончанию чемпионата лучшим стрелком в личном зачёте стал Василий Федоров (Центр профессиональной подготовки), второе место занял Илья Родионов (Управление по контролю за оборотом наркотиков) и замкнул тройку финалистов Андрей Полянский (Управление охраны общественного порядка)В общекомандном зачёте первое место получила команда Управления по контролю за оборотом наркотиков, второе место - Управление охраны общественного порядка и третье место досталось команде Центра профессиональной подготовки.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве