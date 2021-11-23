Фигуранты признались в содеянном. Пенсию вернули законному владельцу.

Владимирские участковые по горячим следам задержали подозреваемых в краже пенсии у 68-летнего жителя областного центра. Подробности истории рассказывает МВД Медиа.Средь бела дня злоумышленники подошли к пожилому человеку, который вышел из почты и ограбили его. На улице Институтский городок микрорайона Юрьевец они завели с пенсионером беседу. Отвлекая разговором, незнакомцы проводили «жертву» в безлюдное место, повалили на землю, выхватили деньги из рук и скрылись в неизвестном направлении.Потерпевший обратился в пункт полиции № 12. Сотрудники МВД установили предполагаемых преступников. Ими оказались 42-летний и 64-летний местные жители. Их задержали. Фигуранты признались в содеянном. Пенсию вернули законному владельцу.На «гопников» завели уголовное дело по статье «грабёж». Мужчин отпустили домой под подписку о невыезде и надлежащем поведении.