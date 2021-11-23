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- Тёмная история
Поддельные документы и временная зебра....
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Тёмная история
Поддельные документы и временная "зебра". История с разрушенным надземным переходом в Лакинске получила продолжение.
- Ковидарий: начало
У здания ОКБ приступили к расчистке участка леса под ковидарий. В какие сроки планируют завершить строительство?
- Табор уходит в школу
Табор уходит... в школу. Программы обучения детей цыган: успешный опыт нашего региона.