Грабителями оказались 42-летний и 64-летний местные жители, которые в содеянном сознались. Изъятые у них денежные средства возвращены законному владельцу.

Сотрудники ПП № 12 УМВД России по городу Владимиру по горячим следам задержали подозреваемых в хищении денежных средств у 68-летнего жителя областного центра.В дневное время суток злоумышленники, находясь на улице Институтский городок микрорайона Юрьевец, подошли к пожилому человеку, который возвращался с почты с только что полученной пенсией. Отвлекая разговором, незнакомцы завели пенсионера в безлюдное место, повалили на землю, выхватили из рук мужчины денежные средства и скрылись в неизвестном направлении.Потерпевший незамедлительно обратился за помощью в пункт полиции № 12 УМВД России по городу Владимиру. В результате проведённого комплекса розыскных мероприятий участковыми уполномоченными полиции подозреваемые в совершении преступления были установлены и задержаны по горячим следам недалеко от места нападения. Ими оказались 42-летний и 64-летний местные жители, которые в содеянном сознались. Изъятые у них денежные средства возращены законному владельцу.Потерпевший искренне поблагодарил сотрудников полиции за оказанную помощь и оперативность в раскрытии совершённого в отношении него преступления.В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж». Оба фигуранта находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.Информация размещена на портале «МВД-МЕДИА»