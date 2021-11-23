Врио губернатора Александр Авдеев расторг трудовой договор с Григорием Вишневским, который находится под следствием. Указ был подписан 22 ноября в связи с истечением срока действия

Врио губернатора Александр Авдеев расторг трудовой договор с Григорием Вишневским, который находится под следствием. Указ был подписан 22 ноября в связи с истечением срока действия договора. Добавим, что после отставки Сипягина врио главы региона Авдеев оставил Вишневского своим замом по срочному контракту до 30 декабря этого года. Поскольку Григорий Вишневский не исполняет свои служебные обязанности,