Пострадавших нет. На момент возгорания пассажиров в машине не было. Водитель и кондуктор покинули салон самостоятельно.

Во Владимире на Нижней Дуброве загорелся автобус №152. Пожарные оперативно потушили огонь в моторном отсеке.23 ноября в 11.02. в ГУ МЧС по Владимирской области поступило сообщение о возгорании автобуса у дома №37 на улице Нижняя Дуброва.На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые потушили пожар на площади два квадратных метра.Пострадавших нет. На момент возгорания пассажиров в машине не было. Водитель и кондуктор покинули салон самостоятельно.На происшествие выезжали 3 единицы техники и 7 человек личного состава.Причины устанавливаются.