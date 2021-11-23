Пострадавших нет. На момент возгорания пассажиров в машине не было. Водитель и кондуктор покинули салон самостоятельно.
Во Владимире на Нижней Дуброве загорелся автобус №152. Пожарные оперативно потушили огонь в моторном отсеке.
23 ноября в 11.02. в ГУ МЧС по Владимирской области поступило сообщение о возгорании автобуса у дома №37 на улице Нижняя Дуброва.
На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые потушили пожар на площади два квадратных метра.
Пострадавших нет. На момент возгорания пассажиров в машине не было. Водитель и кондуктор покинули салон самостоятельно.
На происшествие выезжали 3 единицы техники и 7 человек личного состава.
Причины устанавливаются.