Всех отправили по домам без сохранения заработной платы.

Во Владимире с 16 ноября от работы отстранили 51 непривитого сотрудника 36 детских садов. Всех отправили по домам без сохранения заработной платы.Напомним, что на минувшей неделе , что заведующие и директора школ действуют согласно постановлению Роспотребнадзора, которое обязывает привить работников сферы образования. Право работодателю не пустить на работу невакцинированного учителя или воспитателя без сохранения зарплаты даёт 76-ая статья Трудового кодекса. Такое решение принимается непосредственно руководителем учреждения, которых сейчас проверяют надзорные органы.Как уточнили в мэрии Владимира, все педагоги, которые пришли на смену отстранённым, имеют необходимое образование, квалификацию и большой опыт работы с детьми. Всех отстранённыхРанее сообщалось, что в областном центре из-за отсутствия вакцинации от ковида к образовательному процессу не допустили нескольких учителей вальдорфского корпуса школы № 29, а также воспитателей детского сада № 35 с аналогичной системой получения знаний.