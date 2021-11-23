210 студентов и каждый из них пришёл за новыми знаниями - во Владимире продолжается форум для...

210 студентов и каждый из них пришёл за новыми знаниями - во Владимире продолжается форум для молодёжи, посвящённый творческим профессиям и различным видам искусства. Организатор - Российское общество "Знание". Проект советского времени "перезапустили" на федеральном уровне в мае этого года.Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области:- И в нашей Владимирской области Законодательное собрание с первых дней стало активно помогать сотрудникам нашего регионального отделения в проведении форумов областных. Очень интересные темы, очень интересные спикеры. Законодательное Собрание приветствовало и будет приветствовать в нашем регионе культурно-просветительскую деятельность. Ту, которой занимается, собственно говоря, общество "Знание".Форум путешествует по городам, каждый раз затрагивая разные темы - от политики до творчества. В нашем регионе тему классического и современного искусства выбрали сами студенты. Участники узнают, как творческое хобби превратить в источник дохода, в формате диалога обсуждают, может ли искусственный интеллект заменить поэтов и художников. Под запросы аудитории выбирали не только основную тему, но и спикеров. С молодежью встретились российская актриса и певица Теона Дольникова, Ариадна Брунер - актриса владимирского академического театра драмы. Их истории успеха могут стать отличным примером мотивации. Присоединиться к форуму можно и онлайн - в соцсети "Вконтакте" на официальной странице общества "Знание".Ирина Щепанская, председатель правления Владимирской региональной общественной просветительской организации "Знание":- Молодёжь - это будущее. Это те люди, которые будут строить нашу жизнь, нашу историю, историю нашей страны там, где мы уже состоявшиеся специалисты. А они будут представлять нас, нашу страну, развитие общества в будущем. И я считаю, что нужно в них вложить самое важное сейчас, чтобы в будущем они смогли это реализовывать.