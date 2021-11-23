Комиссия составит 1-4% в зависимости от способа оплаты.

Во Владимире при помощи платформы «Аксиома» ввели Компания-оператор «Ситикард» заключила с мэрией временный договор.Комиссия составит 1-4% в зависимости от способа оплаты. Теперь родители ребят получат контролировать питание в столовых. Интересно, что мамы и папы не смогут выбирать еду для своего чада, а лишь узнают - чем его кормили. Теперь оплачивать завтрак или обед ребёнка можно через мобильное приложение, личный кабинет или через банк. Деньги будут напрямую перенаправляться в городской центр школьного питания.Система проверена уже в 35 субъектах РФ и внедрена в Коврове.Отметим, что далеко не все владимирцы радостно встретили нововведения. Один из жителей даже обратился в ФАС с заявлением проверить законность работы платформы.