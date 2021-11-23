Во Владимире вводится безналичная система оплаты за школьное питание. В столовую школы № 46 в...

Во Владимире вводится безналичная система оплаты за школьное питание. В столовую школы № 46 в Коммунаре заглянул Александр Сыпченко.Супы, салаты и вторые блюда во владимирских школах теперь можно оплатить по системе "Аксиома". Благодаря новому способу расчета через личный кабинет детям и работникам школьных столовых больше не придется иметь дело с наличностью. Самим же родителям не надо будет переживать, что дети потеряют выданные им деньги или потратят их на на что-нибудь другое.Ольга Ерастова, представитель родительского комитета:- Поступило предложение о такой системе в школе, нам очень интересно. На самом деле, наличные, которые даем детям, это всегда такая опасность большая, дойдут они - не дойдут, своих детей мы полдня практически не контролируем.Евгений Алексеенко, директор школы № 46 г. Владимира:- Есть плюсы и для родителей, и для школы, для классных руководителей непосредственно, поэтому мы поддерживаем полностью данную инициативу.К системе "Аксиома" уже подключились практически все школы Владимира. Персональные данные надёжно защищены. А пользоваться новой системой просто, достаточно завести аккаунт и вовремя пополнять счёт. По словам родителей, небольшая комиссия - приемлемая плата за чувство уверенности: дети гарантированно получат полноценное и здоровое питание.Дмитрий Степанов, замдиректора по питанию "Центра школьного питания":- Те денежные средства, которые поступают через "Аксиому" к нам напрямую в МАУ, минуя всех, все инстанции, тем самым обеспечивая прозрачность расчетов и оборота денежных средств.Владимир Капп, директор компании "Ситикард" г. Владимира:- Денежные средства, которые родители вносят на лицевой счет ребенка, они не пропадают, они сохраняются на лицевом счете, вплоть до выпуска ребенка из школы.В мэрии Владимира уверяют: "Аксиома" успешно прошла испытательные тесты. Помимо оплаты школьного питания, в перспективе на платформе может появиться и опция выбора меню.Александр Сыпченко, Андрей Синягин. «Вести-Владимир»