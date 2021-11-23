В школах Владимира вводят безналичную оплату школьного питания. С помощью специальной системы родители вносят деньги на лицевой счёт. Это – своеобразный идентификатор для отражения

В школах Владимира вводят безналичную оплату школьного питания. С помощью специальной системы родители вносят деньги на лицевой счёт. Это – своеобразный идентификатор для отражения средств на балансе комбината школьного питания. Евгений Алексеенко, директор школы № 46 г. Владимира: Классные руководители наконец перестанут собирать средства наличные и сдавать из зав производством или представителю «Мелкого опта». Для