Мониторинг последних недель затронул 907 объектов. Зафиксировано 143 нарушения.

Во Владимире за три недели на нарушителей масочного режима составили 29 протоколов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.В городе продолжаются ежедневные проверки соблюдения коронавирусных ограничений на объектах торговли, транспорта, общепита и ЖКХ. Мониторинг последних недель затронул 907 объектов. Зафиксировано 143 нарушения.«В минувшую субботу, 20 ноября, прошёл ночной рейд. Проверялись развлекательные заведения. На момент обследования они не работали. Лишь в одном, на Северной-30 «А», выявлена продажа алкоголя навынос», - пояснили в горадминистрации.Полиция составила два протокола. Один - на торговую точку, второй – на пьяного владимирца.