На территории Владимирской области 23 ноября 2021 года лабораторно подтверждено 320 случаев...

На территории Владимирской области 23 ноября 2021 года лабораторно подтверждено 320 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:69 - во Владимире38 - в Гусь-Хрустальном районе37 - в Ковровском районе36 - в Муромском районе16 - в Петушинском районе16 - в Вязниковском районе15 - в Юрьев-Польском районе15 - в Александровском районе13 - в Кольчугинском районе13 - в Суздальском районе11 - в Киржачском районе10 - в Собинском районе8 - в Меленковском районе7 - в Гороховецком районе6 - в Камешковском районе5 - в Судогодском районе5 - в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 70 248 случаев заболевания.