На территории Владимирской области 23 ноября 2021 года лабораторно подтверждено 320 случаев...
На территории Владимирской области 23 ноября 2021 года лабораторно подтверждено 320 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
69 - во Владимире
38 - в Гусь-Хрустальном районе
37 - в Ковровском районе
36 - в Муромском районе
16 - в Петушинском районе
16 - в Вязниковском районе
15 - в Юрьев-Польском районе
15 - в Александровском районе
13 - в Кольчугинском районе
13 - в Суздальском районе
11 - в Киржачском районе
10 - в Собинском районе
8 - в Меленковском районе
7 - в Гороховецком районе
6 - в Камешковском районе
5 - в Судогодском районе
5 - в Селивановском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 70 248 случаев заболевания.