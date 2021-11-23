При этом сельхозорганизации, крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели собрали более 72 тысяч тонн картофеля и 24,5 тысячи тонн овощей открытого грунта, что на 27% больше, чем в 2020 году.

По предварительной информации в 2021 году во Владимирской области ожидаемое производство зерна составит не более 167 тысяч тонн. Из-за засухи аграрии намолотят на 86 тысяч тонн меньше, чем годом ранее.При этом сельхозорганизации, крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели собрали более 72 тысяч тонн картофеля и 24,5 тысячи тонн овощей открытого грунта, что на 27% больше, чем в 2020 году. Лидерами являются хозяйства Юрьев-Польского и Вязниковского районов, чья доля составляет свыше 50% от урожая.«Всего собрано около 33 тысячи тонн овощей, что на 8 тысяч больше, чем в прошлом году. За последнее время такой же показатель был лишь в 2016», − уточнил директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.В регионе на 3,5 тысячи гектар перевыполнен план по посеву озимых культур. Продолжаются работы по засыпке и подработке семян, вспашке зяби.