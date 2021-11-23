Сейчас их количество составляет порядка 12 тысяч.

Власти Владимирской области прогнозируют рост числа трудовых мигрантов в следующем году до 17 тысяч человек. Об этом сообщается в по социально-экономическому развитию региона на 2022-24 годы.В 2019 году на владимирской земле по официальной статистике трудились свыше 20 тысяч гостей из-за рубежа. После начавшейся пандемии коронавируса их численность сократилась до 12 тысяч человек. К 2024 году чиновники предвосхищают рост до 19,5 тысяч.Для сравнения, в прошлом году на учёте в центрах занятости населения состояло более 21 тысячи владимирцев. Сейчас цифра сократилась до семи тысяч.Добавим, что на одну вакансию на «бирже труда» приходится лишь 0,3 безработных.