Во Владимирской области на здравоохранение в ближайшие три года потратят 92 млрд рублей. Доля расходов на медицину в бюджете региона на 2022-24 годы составит 37%.

Во Владимирской области на здравоохранение в ближайшие три года потратят 92 млрд рублей. Доля расходов на медицину в бюджете региона на 2022-24 годы составит 37%.Напомним, что доходная часть запланирована в сумме 78,5 млрд рублей, расходы – 84,5, дефицит превысит шесть миллиардов.В 2022 году на борьбу с коронавирусом заложено 450 млн рублей. На бесплатные лекарства для льготников в течение трёт лет предусмотрено семь миллиардов.Во время публичных слушаний директор департамента финансов Вячеслав Кузин конкретизировал и другие затраты.Так, в стационарах будет обеспечена 241 тысяча госпитализаций пациентов, в поликлиниках – 11 млн приёмов. Скорую медицинскую помощь получат не менее 422 тысяч человек. В регионе построят инфекционный корпус областной детской клинической больницы. В Струнине, Суздале, Собинке и Лакинске появятся четыре новых поликлиники. Две детские поликлиники возведут в Кольчугине и Муроме. В регионе построят 29 ФАПов и 3 сельских амбулатории. Ковровскую районную больницу ожидает реконструкция.На оснащение медучреждений потратят 2,8 млрд рублей – это 356 единиц оборудования. На приобретение высокотехнологичного оборудования будет направлено 960 млн рублей. Капитальный и текущий ремонты затронут 21 больницу.Для решения проблемы кадрового дефицита продолжится реализация комплекса мер социальной поддержки медиков.Напомним, что 25 ноября главный финансовый документ области в первом чтении рассмотрят депутаты Законодательного Собрания.