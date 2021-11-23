На ЧП выезжали 4 единицы техники и 17 человек личного состава.

В 03-16 23 ноября в Коврове на улице Карла Маркса загорелся частный жилой дом. Во время пожара погиб 45-летний мужчина.Как сообщает пресс-служба МЧС, на момент прибытия спасателей наблюдалось задымление внутри постройки. Сотрудниками ведомства было сформировано три звена газодымозащитной службы для разведки и тушения огня. Пожарные не дали пламени распространиться, и ликвидировали возгорание на площади 20 квадратных метров. Огонь уничтожил внутреннюю отделку и часть имущества.На пожар выезжали 4 единицы техники и 17 человек личного состава. Причины трагедии сейчас устанавливаются.