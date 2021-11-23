Все они состоят на учёте у врача-нарколога.

В Вязниках трех алкозависимых автомобилистов лишили водительских прав. Все они состоят на учёте у врача-нарколога.Прокуратура установила, что их официальный диагноз: «cиндром зависимости от алкоголя II стадии». При этом мужчины имели право на управление транспортными средствами, срок действия которых истекал в 2025 году.«В целях предотвращения негативных последствий в суд направлено три иска о прекращении действия водительских удостоверений и об обязании сдать документ в ГИБДД по Вязниковскому району», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Фемида встала на сторону надзорного ведомства. Решения суда не вступили в законную силу.