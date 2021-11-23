Во время рейда сотрудники ГИБДД выявили 126 нарушений правил дорожного движения со стороны водителей автобусов.

Во Владимирской области во время рейда сотрудники ГИБДД выявили 126 нарушений правил дорожного движения со стороны водителей автобусов. Более 30 единиц общественного транспорта из проверенных 600 оказались неисправными.По статистике УМВД по Владимирской области, в 2021 году зарегистрировано 58 дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов. Шесть человек погибли, 124 получили травмы различной степени тяжести.Среди наиболее распространённых видов аварий: столкновение, наезд на пешехода, падение пассажира.Так, в ходе контрольного мероприятия выявлено 13 случаев эксплуатации транспортного средства без техосмотра, 14 нарушений правил охраны труда, норм перевозки людей и факты, когда водитель или пассажир не пристегнули ремни безопасности.Со всеми водителями проведены профилактические беседы.