Рекордная поставка. Во Владимирскую область поступило более 46 тысяч доз «Спутника Лайт». За всё...

Рекордная поставка. Во Владимирскую область поступило более 46 тысяч доз «Спутника Лайт». За всё время регион получил свыше 176 тысяч доз вакцины.Напомним, о дефиците "Спутника Лайт" облздрав заявил в начале ноября. О проблемах с записью на ревакцинацию говорили и жители региона. Но теперь проблема решена. Кстати, однокомпонентная вакцина по обновлённым рекомендациям Минздрава рекомедована для пациентов с антителами, то есть для тех, кто перенёс КОВИД полгода назад или сделал прививку. А всего в область поступило более 713 тысяч доз различных вакцин от коронавируса.