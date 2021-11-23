Награду учредили к юбилейной дате великого сражения.

Восемь владимирских ветеранов Великой Отечественной войны награждены памятным нагрудным знаком «80 лет битвы за Москву».Среди наших земляков участницей тех событий была Тамара Веденеева. На фронт она попала в начале войны. После «учебки» её отправили в войска противовоздушной обороны. Тамара Николаевна хорошо помнит подробности судьбоносных операций. После войны она всю жизнь проработала учителем.Екатерина Борисова – ещё одна героиня. Она родилась в Тверской области в многодетной семье. Вместе с сёстрами окончила медицинское училище. Юную Катю направили на медицинское обслуживание студентов, копающих оборонительные рвы, а позже перевели старшей медсестрой в госпиталь имени Н.Э. Баумана. В течение первых двух недель на 500 коек поступило около тысячи человек. Девушка работала операционной медсестрой. После окончания войны Екатерина Михайловна вышла замуж, переехала с семьёй во Владимир и продолжила трудиться в городских больницах.Екатерина Романова родилась в деревне Раменье Суздальского района в многодетной семье.«Отец успел меня со старшей сестрой отправить в Москву к тёте. Окончила техникум, получив специальность медицинской сестры. С июня 1941 года стала служить во владимирском госпитале. В скором времени направили в Наро-Фоминск, а затем в Белосток, на Второй Белорусский фронт. Работала операционной медсестрой, выхаживая раненых, сдавая свою кровь», - вспоминает долгожительница.День Победы Екатерина Степановна встретила в Германии, а до 1951 года лечила советских солдат в эвакогоспиталях на территории Польши.Напомним, что в декабре страна отметит 80-летие битвы за Москву, в ходе которой советские войска нанесли первое серьёзное поражение частям Вермахта.