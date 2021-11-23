ФСБ России по Владимирской области выявила и пресекла противоправную деятельность жителя г.Вязники,...

ФСБ России по Владимирской области выявила и пресекла противоправную деятельность жителя г.Вязники, 1979г.р., связанная с ложным сообщением об акте терроризма.10 апреля 2021 г. на телефонный номер 112 (единая дежурно-диспетчерская служба) от указанного гражданина поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в здании «Автостанции Вязники» ГУП «Владимирский автовокзал, которое является объектом социальной инфраструктуры. После этого, фигурант дополнительно осуществил телефонный звонок на номер 102 ОМВД России по Вязниковскому району, повторно сообщив о готовящемся взрыве вязниковской автостанции.Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Владимирской области, в результате ситуационного реагирования установлено, что указанная информация является ложной. Данный гражданин, звонивший с ложным сообщением и находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был задержан. При нем обнаружен сотовый телефон, с которого осуществлен анонимный звонок.В ходе осуществления оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлено, что преступник, на почве неприязненных отношений к сотрудникам полиции, совершил свои противоправные действия с целью дестабилизации деятельности и отвлечения сил средств ОМВД России по Вязниковскому району.В мае 2021г. на основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов СО ОМВД России по Вязниковскому району в отношении указанного гражданина было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК России. Своими преступными действиями обвиняемый нарушил нормальное функционирование «Автостанции Вязники», а также дестабилизировал деятельность ОМВД России по Вязниковскому району.В ноябре 2021г. Вязниковским городским судом фигурант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.207 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет условно, с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу не вступил.Фото: https://pixabay.com/ru/