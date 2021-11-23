23.11.2021

2021-11-23 12:40:36

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (44(9790) от 23 ноября 2021 года).

СЛУЖИТЕ С КОМФОРТОМ

10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел России, на севере Москвы прошла церемония открытия нового здания Отдела МВД России по району Бескудниково. В торжестве приняли участие мэр города Москвы Сергей СОБЯНИН, начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег БАРАНОВ, руководство УВД по САО, а также личный состав территориального отдела. Читайте на странице 2.



«ВАШ ТРУД БЕСЦЕНЕН»

В соответствии с приказом министра внутренних дел Российской Федерации нагрудным знаком МВД России «За содействие МВД» отмечены руководители медицинских организаций. Награждение прошло в столичном полицейском главке. Читайте на странице 2.



МГНОВЕННАЯ РЕАКЦИЯ

Во время патрулирования территории сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Бирюлёво Западное из дежурной части поступила информация о пожаре в квартире одного из домов в Востряковском проезде. Читайте на странице 2.



РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ

Хорошей традицией для ряда подразделений Западного административного округа столицы стало раз за разом добиваться звания лучшего в городе. Вот и по итогам минувшего года «Лучшим штабным подразделением» вновь назван штаб ОМВД России по району Филёвский парк, возглавляемый подполковником внутренней службы Аллой КНЯЗЕВОЙ. Продолжение на странице 3.



СПОРТСМЕНКА, ХУДОЖНИК И ХОРОШИЙ РАБОТНИК

По итогам минувшего года инструктор группы по работе с личным составом ОМВД России по Рязанскому району лейтенант внутренней службы Мария ЕФРЕМОВА стала лучшим инструктором по профессиональной подготовке. Читайте на странице 3.



ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ ОТ ПСИХОЛОГА

22 ноября отмечается День психолога. В преддверии знаменательной даты состоялась беседа корреспондента газеты «Петровка, 38» с клиническим психологом Центра психологической диагностики ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» Мариной ГУРОВОЙ о её профессиональном пути, о трудностях в работе и психологических мифах. Читайте на странице 4.



ИСКУССТВО БЫТЬ САМЫМ-САМЫМ

Торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню сотрудника органов внутренних дел, прошли во 2-м специальном полку полиции ГУ МВД России по г. Москве. Читайте на странице 5.



РАБОТА В «ГРОМЕ» — ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

В официальных сообщениях о конкретных успешных операциях московских борцов с наркопреступностью нередко упоминается, что удачные сыскные реализации осуществлены при силовой поддержке полицейского спецназа — ОСН «Гром» УНК (Управление по контролю за оборотом наркотиков) Главного управления. Продолжение на страницах 6-7.



В ПОЛНОЦЕННОЙ СЕМЬЕ

Кадеты и курсанты Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения г. Москвы «Колледж полиции» вернулись в аудитории после вынужденного обучения в дистанционном формате. Продолжение на странице 8.



ОХОТА НА ЛЮДЕЙ

«Супер-резня в Колумбайн», «Охота на людей», «Смертельные гонки», «Облава», «Смертельная битва» — это всего лишь несколько названий видеоигр, сюжет которых состоит в убийстве людей в виртуальном пространстве для достижения некой цели. Родители, психологи и даже политики чуть ли не с первых дней появления подобных видеоразвлечений забили тревогу: «Хватит учить наших детей убивать!» Подробности читайте на странице 9.



МЕТОД ЗАБОЯ — САМЫЙ ПРИБЫЛЬНЫЙ

В Москве-реке осётр не плавает, но чёрную икру в столице продают. В том числе — добытую браконьерами в Каспийском и Дальневосточном регионах страны. Читайте на странице 11.



ТЕСТ НА ДОВЕРЧИВОСТЬ

Сложная эпидемиологическая обстановка, новые санитарные ограничения — благоприятная почва для появления различных мошеннических схем. Ценная добыча для жуликов — персональные данные граждан. Читайте на странице 11.



ЭТОТ ВЫСТРЕЛ РАССЁК ИСТОРИЮ

Вот ведь как бывает: так хорошо, так тихо и мирно начинался в империи новый 1866 год. В стране идут реформы, газета «Ведомости московской городской полиции», как всегда, в январе публикует поздравление императору от москвичей, а Александр II в ответ выражает благодарность… И вдруг как гром среди ясного неба — шокирующее событие, наложившее отпечаток на жизнь всей России. Читайте на странице 12.



ЭТО ВАМ НЕ БАБУШЕК ЧЕРЕЗ ДОРОГУ ПЕРЕВОДИТЬ!

Руководство УВД по ВАО наградило четверых подростков, которые не остались равнодушными к человеческой беде и помогли сотрудникам полиции задержать подозреваемого в попытке грабежа пенсионерки. Читайте на странице 13.



НЕ ДАЙ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!

Везде и всюду правоохранители стараются предостеречь граждан от беды. И вновь в целях раннего выявления и предупреждения преступных действий сотрудники полиции провели на территории столичной подземки профилактическую акцию, названную «Будьте бдительны!» и «Не дай себя обмануть!». Вместе с ними в мероприятии приняли участие представители Общественного совета при УВД на Московском метрополитене. Читайте на странице 13.



ЖДЁМ ВАС В ГОСТИ!

Новый год — это прежде всего тёплый семейный праздник. После волшебной новогодней ночи наступает череда выходных дней. Чтобы провести с пользой детские каникулы, собрать вместе всю семью и как следует отдохнуть самим, приглашаем отпраздновать самое приятное и радостное событие зимы. Продолжение на странице 13.



БАЙКОНУРСКИЕ БУДНИ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ

Безусловно, образование и становление органов внутренних дел Байконура неразрывно связано с историей создания первого и крупнейшего в мире действующего космодрома и его инфраструктуры. В настоящее время космодром Байконур и город с этим же звучным названием вместе образуют одноимённый комплекс, арендованный Российской Федерацией у Республики Казахстан на период до 2050 года. Читайте на странице 14.



О РАБОТЕ В МУРЕ МЕЧТАЛИ НЕ ТОЛЬКО МАЛЬЧИШКИ

Безусловно, внимание посетителей Музея истории МУРа не могут не привлечь вырванные из ученической тетради два листочка с текстом, старательно начертанным детским почерком. Читайте на странице 15.



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