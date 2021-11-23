Для того, чтобы похищенный мопед не опознали, фигурант снял с него багажник, зеркала и дуги безопасности.

В июле текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» поступило сообщение о пропаже мопеда.В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность к краже 20-летнего местного жителя.Фигурант свою вину признал. Как пояснил сам молодой человек, находясь в соседнем населенном пункте, он обратил внимание на стоящий в свободном доступе около одного из домов мопед и решил его украсть. Для осуществления задуманного злоумышленник вернулся на место вечером, и, не заводя двигатель, угнал мопед в лесной массив. Для того, чтобы транспортное средство не опознали, молодой человек по пути домой снял с мопеда багажник, зеркала и дуги безопасности.По данному факту следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Похищенный мопед в ходе следствия был изъят сотрудниками полиции.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.