В дежурную часть УМВД России по городу Владимиру обратился представитель одного из магазинов...

В дежурную часть УМВД России по городу Владимиру обратился представитель одного из магазинов областного центра, который сообщил, что с витрины похищены телефоны стоимостью около 140 тысяч рублей, сообщает МВД Медиа.Сотрудники следственно-оперативной группы выяснили, что действия злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в торговом зале.Благодаря видеозаписи личность тайного похитителя была «рассекречена». Им оказался 48-летний ранее несудимый местный житель.Установлено, что мужчина, дождавшись момента, когда рядом никого не было, воспользовался случайно оставленными в дверце витрины ключами, открыл её и похитил шесть гаджетов.Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Объяснить свой противоправный поступок гражданин не смог.В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».Все похищенные телефоны изъяты.Фото: https://mvdmedia.ru