Они собрали подписи и направят обращение в адрес врио губернатора Владимирской области Александра Авдеева.

В Гусь-Хрустальном закрывают второе отделение детского сада №5. Учреждение больше известно, как бывшие ясли №21 «Карапуз» или «Молотовские ясли».Причиной для такого решения стало состояние здания, построенного в 1942 году. В образовательном учреждении отсутствует спортзал, нет дворника.Между тем родители дошколят вышли на пикет против закрытия садика. Они собрали подписи и направят обращение в адрес врио губернатора Владимирской области Александра Авдеева.Известно, что учреждение проработает до конца текущего года, после чего воспитанников распределят в другие детские сады. Четыре группы уже расформированы.Добавим, что часть жителей Гусь-Хрустального поддерживает решение властей по закрытию аварийного здания. Другие считают его тёплым и уютным.