Она нанесла ему не меньше 20 ударов ножом.

В Александрове 39-летняя жительница предстанет перед судом по обвинению в убийстве.По версии следствия, 22 августа она вместе с мужем распивала спиртные напитки. Как водится, купленного алкоголя не хватило. Около 21 часа супруги пошли в магазин, чтобы «заправиться» ещё. В нём они встретили ранее незнакомого мужчину, который попросил их пустить переночевать. Добродушная семья согласилась. В квартиру компания вернулась втроём. В какое-то время между мужчинами произошёл конфликт, переросший в драку. Женщина вступилась за благоверного и нанесла незнакомцу около 20 ударов ножом. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.Пара скрылась с места убийства, но уже 3 сентября была задержана у знакомых. Женщину арестовали. Она признала вину в совершённом преступлении и раскаялась в содеянном.Уголовное дело и обвинительное заключение направлено Александровский городской суд для рассмотрения.