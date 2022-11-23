Вновь ждут немедленного расселения. Жители владимирского дома с плесенью на Большой...

Вновь ждут "немедленного расселения". Жители владимирского "дома с плесенью" на Большой Нижегородской отстояли свое право на нормальное жилье - областной суд отклонил апелляцию мэрии и признал законным решение суда первой инстанции. Как городская администрация планирует выполнять постановление, и есть ли теперь у людей надежда на счастливое новоселье? Разбиралась Кристина Иванова.- Уже поперек это всё горла. Уже руки опустили - ничего не хочется даже делать здесь. Лучше не становится, только хуже...Чёрный потолок в квартире Ольги - региональная "телезвезда". Он уже несколько раз попадал в эфир "Вестей". Посмотреть на колонии аспергилла лично приезжал и тогда еще действующий областной прокурор, Владислав Малкин. Меньше всего интереса к этому царству сырости и плесени, говорят местные, всегда проявляла мэрия.Ольга Дроздова, жительница аварийного дома:- Они утверждают, что нет угрозы обрушения дома, что у нас все в порядке, что мы должны ждать до 25 года.Дом на Большой Нижегородской, 63В, построен больше века назад. Крыша течет, батареи полутеплые, вентиляции нет, потолок трещит. В 2018 его признали аварийным - тогда и была обозначена дата расселения. 2025 год. Весной этого года прокуратура решила оспорить сроки, Октябрьский суд встал на сторону жителей. Городская администрация подала апелляцию.Олеся Шадрина, прокурор гражданско-судебного отдела прокуратуры Владимирской области:- Апелляционным определением Владимирского областного суда от 16 ноября 2022-го года решение признано законным и обоснованным. Нарушений материально-процессуальных прав при принятии решения Октябрьским районным судом не установлено. Апелляционная жалоба администрации города Владимира оставлена без удовлетворения.Роман Ардыкуца, юрист, представитель жителей дома в суде:- Я удовлетворен полностью, но я как человек, который занимается юридической практикой 15 лет, знаю, что удовлетворение решением суда и победа в суде - это не конец. Потому что очень важным является процесс исполнения решения суда.Здесь и начинается новое противостояние жителей и мэрии. Администрация Владимира предлагает маневренный фонд - люди отказываются.Алексей Алекин, представитель пресс-службы администрации г.Владимира:- Все, кого застали, жителей, в письменном виде от этого отказались. Соответственно, продолжится работа по поиску путей исполнения этого решения, и оно, в любом случае, будет исполнено.Кроме временных метров, вариантов на сегодня нет, говорят в администрации. Первые в очереди на расселение дома, признанные аварийными до 17 года. Кроме того, в решении суда не указано, куда именно должны переселить людей. Главное - немедленно и в безопасное место. Получается, маневренный фонд - выход. Однако люди боятся, что маленькие комнаты (по 6 квадратов на человека) станут постоянным местом их жительства. Очевидно, теперь к борьбе с плесенью добавится и борьба за справедливые метры, говорят они.Кристина Иванова, Андрей Синягин и Александр Чунаев. “Вести-Владимир"