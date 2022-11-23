В отделение полиции по Гороховецкому району Владимирской области обратились сотрудники нацпарка,...

В отделение полиции по Гороховецкому району Владимирской области обратились сотрудники нацпарка, которые обнаружили убитого лося.Опергруппа задержала мужчину, который находился рядом с тушей. 52-летний задержанный из соседнего региона признался, что убил животное ради мяса. Нанесенный ущерб составил 400 000 рублей, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Наказание по этой статье может составить до двух лет лишения свободы.Фото пресс-служба УМВД по Владимирской области.