Во время поездки в зону специальной военной операции губернатор Владимирской области Александр...

Во время поездки в зону специальной военной операции губернатор Владимирской области Александр Авдеев посетил медицинский батальон.В медбате проходят службу наши земляки. Это врачи, младший медицинский персонал, водители из Владимира, Гусь-Хрустального, Мурома, Красной Горбатки, Коврова. Практически все добровольцы. Глава региона оценил условия размещения медицинского батальона, оказания помощи раненым бойцам. Также Александр Авдеев ответил на все вопросы земляков. Именно в этом батальоне сейчас служит Геннадий Прохорычев. Человек, хорошо известный жителям Владимирской области. Больше 10 лет на посту уполномоченного по правам ребёнка в нашем регионе Геннадий Леонардович защищал интересы детства. В зону спецоперации Геннадий Прохорычев - многодетный отец, профессиональный психолог - отправился добровольцем. О своей работе он рассказал в эксклюзивном интервью "Вестям".Геннадий Прохорычев, доброволец, психолог медицинского батальона:- Это и доктора, и младший медицинский персонал, и водители. Команда достаточно сплоченная, позитивная, настроенная только на результат, который необходим для оказания медицинской помощи раненым бойцам. Занимаюсь непосредственно в отделении сортировки раненых. Сопровождаю раненых в другие госпиталя. По направлению. А также работаю индивидуально с бойцами, у которого есть признаки острого боевого стресса.У нас всё хорошо. Обязательно вернёмся живыми и здоровыми. Всем всего самого наилучшего!