Платные церковные курсы для светских гидов начнутся в феврале следующего года. Ценник пока не определен, но предполагается, что стоимость его будет до 10 тысяч рублей. Об этом рассказали

Платные церковные курсы для светских гидов начнутся в феврале следующего года. Ценник пока не определен, но предполагается, что стоимость его будет до 10 тысяч рублей. Об этом рассказали представители Владимирской епархии во время общения с журналистами. Известно – общий объем курсов составит 144 академических часа. Обучение закончится в марте 2023-го. Пройти программу переподготовки под названием