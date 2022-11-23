В этот день 23 ноября православные чтят память шести апостолов от 70.
В этот день 23 ноября православные чтят память шести апостолов от 70.
История
В I веке жили шесть святых, которые
были избраны в число апостолов от семидесяти.
Это были:
Сосипатр Иконийский из Ахаии, служивший епископом в Иконии. Проповедовал
на острове Керкире близ Греции.
Вторым был Олимп, принявший мученическую смерть в Риме через отсечение головы.
Апостол Куарт, упомянутый Павлом. Служил в Бейруте,
обращая в веру язычников.
Четвертый апостол пришел с Коринфа. Он был вторым епископом в Иконии после Сосипатра.
Ераст был учеником Павла, проповедовал в Македонии. Работал экономом в греческом Коринфе, а затем в Иерусалимской церкви.
Апостол Иродион был епископом в городе Параса. Святой занимался
миссионерской деятельностью, распространяя христианство среди язычников.
Традиции и приметы
23 ноября крестьяне ходили в церковь, чтобы осветить хлеб
и соль. Так, домашние перенесут зиму легко.
Еще хлебом можно угостить того, с кем человек в ссоре.
Вскоре отношения изменятся к лучшему.
С этого дня лед на реках становился толще, а значит
меньше шансов провалиться в ледяную воду.
После Праздника Шести апостолов ждали настоящие морозы.
Что нельзя делать 23 ноября
Крестьяне старались не выходить из дома, собирались у
печи, обсуждали планы на жизнь.
Дома не затевали уборки, выполняли лишь простые действия.
Не стоило ходить в баню, чтобы не дразнить нечистую силу.
23 ноября не женились и не отправлялись в долгий путь.