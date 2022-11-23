В этот день 23 ноября православные чтят память шести апостолов от 70.

В этот день 23 ноября православные чтят память шести апостолов от 70.ИсторияВ I веке жили шесть святых, которыебыли избраны в число апостолов от семидесяти.Это были:Сосипатр Иконийский из Ахаии, служивший епископом в Иконии. Проповедовална острове Керкире близ Греции.Вторым был Олимп, принявший мученическую смерть в Риме через отсечение головы.Апостол Куарт, упомянутый Павлом. Служил в Бейруте,обращая в веру язычников.Четвертый апостол пришел с Коринфа. Он был вторым епископом в Иконии после Сосипатра.Ераст был учеником Павла, проповедовал в Македонии. Работал экономом в греческом Коринфе, а затем в Иерусалимской церкви.Апостол Иродион был епископом в городе Параса. Святой занималсямиссионерской деятельностью, распространяя христианство среди язычников.Традиции и приметы23 ноября крестьяне ходили в церковь, чтобы осветить хлеби соль. Так, домашние перенесут зиму легко.Еще хлебом можно угостить того, с кем человек в ссоре.Вскоре отношения изменятся к лучшему.С этого дня лед на реках становился толще, а значитменьше шансов провалиться в ледяную воду.После Праздника Шести апостолов ждали настоящие морозы.Что нельзя делать 23 ноябряКрестьяне старались не выходить из дома, собирались упечи, обсуждали планы на жизнь.Дома не затевали уборки, выполняли лишь простые действия.Не стоило ходить в баню, чтобы не дразнить нечистую силу.23 ноября не женились и не отправлялись в долгий путь.