Региональные дорожники продолжают готовиться к зиме. Чтобы проверить всю технику и заготовить тонны...

Региональные дорожники продолжают готовиться к зиме. Чтобы проверить всю технику и заготовить тонны песко-соляной смеси, сотрудники "ДСУ-3" работают без выходных. На производственной базе предприятия в поселке Улыбышево побывала наша съемочная группа. Слово Александру Сыпченко.До начала календарной зимы остаётся неделя, но сотрудники дорожно-строительного управления №3 уже вовсю спасают областные дороги от снега и грязи. На балансе предприятия почти 600 единиц техники. Грузовики и экскаваторы отвечают за перевозку и перегрузку песка, грейдеры убирают снег.Сергей Трушников, начальник управления механизации ГУП "ДСУ-3":- У нас каждый день приходят отчеты, каждый день по тем направлениям, по которым мы работаем, это порядка 18 подразделений. У каждого есть свой план, у каждого есть маршрут, по которому все это проложено."ДСУ-3" обслуживает более 5 тысяч километров дорог регионального значения, поэтому готовиться к снегопаду его сотрудники начали заблаговременно. Подготовка включают в себя не только переоборудование техники, но и заготовку песко-соляной смеси. На всю область необходимо примерно 100 тысяч тонн.Сергей Трушников, начальник управления механизации ГУП "ДСУ-3":- Сейчас у нас смена парка происходит, процентов 70 техники практически в хорошем состоянии.Специалистам "ДСУ-3" осталось переоснастить считанные единицы подвижного состава. Всего же на зимнее содержание дорог направят примерно 400 спецмашин. Такого количества, говорят дорожники, хватит, чтобы справиться с любыми капризами погоды.Александр Сыпченко, Александр Голубев «Вести-Владимир»