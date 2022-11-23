По предварительным данным причиной трагедии могла стать неисправная электропроводка. Следователи проводят проверку.

Во Владимирской области на пожаре погибли два пенсионера. ЧП произошло в селе Великово.Как сообщили в МЧС, о возгорании стало известно около 5 утра. Полыхал частный дом, гараж и сарай. На тушение выезжали 13 человек на четырех спецмашинах. Площадь пламени составила 120 квадратных метров.Как уточнили коллеги из РИА , на пепелище спасатели нашли тела мужчины 1949 года рождения и женщины 1951 года рождения.По предварительным данным причиной трагедии могла стать неисправная электропроводка. Следователи проводят проверку.