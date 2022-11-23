Накануне ледяной дождь и шквалистый ветер обрушились на ряд районов Владимирской области и вызвали...

Накануне ледяной дождь и шквалистый ветер обрушились на ряд районов Владимирской области и вызвали локальные технологические нарушения в электрических сетях.Причина этого - обледенение проводов, изоляторов и опор линий электропередачи, деревьев за пределами охранных зон, сообщает пресс-служба "Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго".К 10 часам вечера снабжение большей части потребителей восстановлено. Однако усиление циклона с сильным ледяным дождём вызвало новые аварии в юго-восточной части Владимирской области.Бригады филиала «Владимирэнерго» продолжают восстанавливать электроснабжение. Работы будут идти до полного возобновления подачи электричества.Энергетики подчеркивают, что «Владимирэнерго» находится в особом режиме работы.В круглосуточный оперативный штаб сообщить об отключениях электроэнергии можно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220.Фото: пресс-служба "Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго"