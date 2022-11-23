Шквалистый ветер, ледяной дождь и температурные качели стали причиной нескольких коммунальных и...

Шквалистый ветер, ледяной дождь и температурные качели стали причиной нескольких коммунальных и энергетических аварий. Так, в нескольких районах области накануне произошли отключения электричества.По сообщению "Владимирэнерго", в 10 вечера электроснабжение большей части потребителей было восстановлено. Работы будут продолжаться до полного возобновления подачи электричества, сообщают энергетики.В Коврове произошёл порыв трубопровода, в результате которого без горячей воды остались 50 домов и несколько образовательных учреждений. Ситуацию на контроль взял глава региона Александр Авдеев. Экстренные ремонтные работы были завершены к девяти вечера. А сегодня утром все последствия аварии полностью устранены.