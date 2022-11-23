С каждым годом все больше водоплавающих птиц остаются в нашем регионе. Как они переживают зиму и...

С каждым годом все больше водоплавающих птиц остаются в нашем регионе. Как они переживают зиму и почему не улетают на юг? Выясняла Юлия Шувалова.Эту утиную парочку не пугает ни мороз, ни почти полностью заледеневший соловьиный пруд. Покидать излюбленное место они не хотят. Отвоевывают у голубей оставшийся островок "жизни". Даже разработали тактику. Сначала ждут подходящего момента...А затем...-Быстрее, быстрее. Занимай. Занимай.- Да, бегом, бегом. Смотрите!Жители соседних домов переживают за судьбу городских крякв. В соцсетях публикуют фото, на которых пернатые попали в плен застывшей воды."На Красносельском пруду сидит уточка, видимо, не смогла улететь... а рядом из под корней деревьев выбегают крысы. Спасите её, пожалуйста"."А на Соловьином пруду на студенческой недалеко от берега утка вмерзла в лёд. Спасите её, иначе погибнет".На деле же птицам помощь не нужна, говорит биолог Руслан Жуков. Да и операция по спасению небезопасна для человека. Можно провалиться под лед. Птицы улетят сами, когда придет время. Это видео тому доказательство. Его Руслан сделал несколько дней назад.В полынье 8 крякв. Один селезень и 7 самочек.Сейчас же на Соловьином пруду лишь две птицы.Руслан Жуков, биолог:- Пара, вы видите, откормленная, жирненькая. Кормят люди, поэтому они не улетели, но если дальше будет снижение температур, водоём полностью сократится и утки, конечно, улетят. Они без воды жить не могут.Кряквам не страшны морозы. Они хорошо приспособились к средней полосе. Зимой их перья становятся пушистыми и объемными. В том, что утки задерживаются на наших водоемах до ноября - виноват человек. Люди кормят птиц хлебом. А делать этого нельзя! От него птицы жиреют. Им становится тяжело подниматься на крыло. Однажды это действительно стало причиной эвакуации птиц. Об нам рассказали в инспекции государственного надзора в сфере охраны и использования объектов животного мира Владимирской области.Фёдор Скрипченко, государственный охотничий инспектор Владимирской области:- На улице Казарменной. Там была большая группа птиц. И они были нелётные. Местные жители их закормили настолько, что они потеряли способность к полету, поэтому мы вынуждены были их переместить в район ТЭЦ на незамерзающий участок реки Рпень.Подкармливать уток нужно замоченными и проросшими злаками: пшеницей и ячменем. Отваренными зерновыми: перловкой и овсяными хлопьями. Главное вовремя остановить прикорм - в начале октября. Тогда у птиц не будут притупляться естественные инстинкты по поиску еды. И они вовремя улетят на юг.Юлия Шувалова, Андрей Синягин. "Вести-Владимир"