Новогодние желания необходимо правильно загадывать. Такое мнение выразила психолог Наталья Браженская. Специалист уместила рекомендации в четыре простых пункта. Желание должно быть ..

Новогодние желания необходимо правильно загадывать. Такое мнение выразила психолог Наталья Браженская.Специалист уместила рекомендации в четыре простых пункта. "Желание должно быть наше. Чем сильнее желание, тем выше мотивация по его достижению", Второй совет гласит о том, что необходимо записать свое желание, передает . Кроме того, необходимо формулировать конкретнее. После того, как вы зафиксировали свое желание, следует выдохнуть. "Не надо делать написанное смыслом своей жизни, каждый день перепроверять, точно сбылось или еще нет", — цитирует Браженскую .