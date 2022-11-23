Ветер, ледяной дождь, дорожные происшествия и каток на улицах с утра пораньше. Жители Владимира и области ощутили последствия прохождения циклона. Пользователи соцсетей из Коврова и

Ветер, ледяной дождь, дорожные происшествия и каток на улицах с утра пораньше. Жители Владимира и области ощутили последствия прохождения циклона. Пользователи соцсетей из Коврова и Владимира поделились видео с искрящими проводами троллейбусов. Накануне, во вторник, на дорогах области зафиксировали 4 аварии с пострадавшими. В результате ДТП один человек погиб, 5 получили травмы. Сотрудники Госавтоинспекции оформили