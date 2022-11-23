Что скрывается за провокационной дружбой Анастасии Волочковой и Никиты Джигурды?

Что скрывается за провокационной дружбой Анастасии Волочковой и Никиты Джигурды?Отношения "королевышпагата" Анастасии Волочковой и басистого актера Никиты Джигурдыприковывают внимания многих поклонников. Не все верят, что между артистамитолько крепкая дружба. Поклонники регулярно приписывают им роман.В социальных сетяхпоявилось видео, где друзья вместе развлекаются в интимном месте балерины. Вовремя последнего визита в гости к Анастасии, из Никиты излилось самое дорогое —крик восторга и удовольствия.Прикоснувшегося к лону Волочковой — к ее душе Джигурдепросто необходимо выражать свои чувства. Так считает певица Ирен Волынская. Поее мнению, несмотря на дружбу, у актера внутри сидит ураган чувств."Скажууверенно: их связывает дружба, и они прекрасно дополняют друг друга. ОсобенноДжигурда — у него точно тайная влюбленность в гимнастку Волочкову", —рассказала Ирен.Кроме этого,звезда "Дома-2" считает, что интерес к парочке подогревают они сами.Они придумывают новые интриги, ловят хайп и получают удовольствие. Можносказать, что таким образом Анастасия Волочкова и ее друг самовыражаются.