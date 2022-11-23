Народной артистке России Ларисе Долиной – 67 лет. Уже два года как она стала пенсионеркой. Ежемесячно с учетом звания ей платят около 50 тысяч рублей. Но этих денег певице вполне хватает, чтобы выглядеть фантастически.

Народной артистке России Ларисе Долиной – 67 лет. Уже два года как она стала пенсионеркой. Ежемесячно с учетом звания ей платят около 50 тысяч рублей. Но этих денег певице вполне хватает, чтобы выглядеть фантастически.После выхода на пенсию Лариса Долина на некоторое время вышла из зоны видимости. Как полагают поклонники, она в это время занималась омоложением. А потом вернулась – похорошевшая, постройневшая, помолодевшая!Сегодня певица часто посещает светски мероприятия, телесъемки, премьеры. И везде старается выглядеть современно, ярко и порой слишком броско. Ее образы привлекают внимание, а пресса обсуждает и прическу, и макияж, и аксессуары. Все – безупречно! Кажется, певица может вполне претендовать на звание самое стильной на нашей эстраде!Врачи говорят, что после 35-40 лет у женщины начинается старение связочного аппарата, истончение слоя жировой клетчатки, резорбция костной ткани лица. Происходят заметные возрастные – снижение тонуса, эластичности кожи, появление пигментации.Вызваны такие перемены в первую очередь из-за нарушения выработки коллагена и эластина, что приводит к появлению мелких морщин, а после — уже и глубоких, так называемому "провисанию лица" (гравитационный птоз).Но Лариса Долина всеми доступными способами борется с разрушительной силой времени. Правильный макияж часто помогает ей скрыть какие-то возрастные изменения. И в итоге даже на самых правдивых фото она выглядит красоткой."Красота – это страшная сила" – написал в 1883 году поэт Семену Надсон в стихотворении "Дурнушка". Позже эти слова в фильме "Золушка" 1947 года обессмертила Фаина Раневская. А в 2022-м Лариса Долина может взять их своим девизом.