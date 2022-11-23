Работы по замене аварийного участка тепловой были завершены накануне в 9 часов вечера. Авария не...

Работы по замене аварийного участка тепловой были завершены накануне в 9 часов вечера.Авария не повлияла на циркуляцию системы отопления, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.Напомним, что вчера днем на улице Муромской, возле котельной № 12 произошёл порыв трубопровода. Без тепла могли остаться 50 жилых домов (6 450 жителей), 2 детских сада, 1 средняя школа, 1 спортшкола.Однако теплосеть от котельной № 12 состоит из двух тепловых контуров и один из них продолжил работу (от центральных тепловых пунктов до потребителей). Это позволило избежать разморозки системы и удерживать допустимый температурный режим (до +18 градусов).При этом горячее водоснабжение было прервано.Причиной аварии назван износ тепловой сети. Губернатор поручил провести детальное исследование теплосети, чтобы понять, требуется ли дальнейшее продолжение капремонта. А также отметил, что "Постепенно мы будем строить новые теплосети и котельные по всей области".Фото https://www.pxfuel.com/