В жизни режиссера Никиты Михалкова были не только культовые фильмы, но и великие женщины.
В жизни режиссера Никиты Михалкова были не только культовые фильмы, но и великие женщины.
Известный
режиссер Никита Михалков прославился своими картинами "Раба любви",
"Неоконченная пьеса для механического пианино" и многими другими.
Однако, успех этих картин мог бы и не состояться, если бы в них не снялась народная
артистка РСФСР Елена Соловей.
Соловей называли
музой Никиты Михалкова, любимой женщиной и даже приписывали ей и режиссеру
роман. Однако, актриса была замужем за другим мужчиной — всю жизнь Елена
Соловей прожила в браке с Юрием Пугачом, художником декоратором. Вместе с супругом
актриса тихо ушла в мир иной в начале 90-х: тогда они эмигрировали в США,
спасаясь от тяжелой обстановки.
"Все
застопорилось. Хотя мы понимали, что уезжаем и теряем многое", — цитирует музу
Михалкова . По словам актрисы, это было драматичное и трагичное
время. Она постоянно ощущала неуверенность.
После переезда бывшая
звезда фильмов Никиты Михалкова продолжила заниматься любимым делом. Она
выступала на полупрофессиональной сцене Аллы Кигель и Александра Журбина,
работала на русскоязычном радио. Через некоторое время Соловей открыла детскую
творческую студию, чтобы обучать детей актерскому искусству. Спустя годы трудно
поверить, что такие разные люди, как Никита Михалков и Елена Соловей были
близки.