В жизни режиссера Никиты Михалкова были не только культовые фильмы, но и великие женщины.

В жизни режиссера Никиты Михалкова были не только культовые фильмы, но и великие женщины.Известныйрежиссер Никита Михалков прославился своими картинами "Раба любви","Неоконченная пьеса для механического пианино" и многими другими.Однако, успех этих картин мог бы и не состояться, если бы в них не снялась народнаяартистка РСФСР Елена Соловей.Соловей называлимузой Никиты Михалкова, любимой женщиной и даже приписывали ей и режиссеруроман. Однако, актриса была замужем за другим мужчиной — всю жизнь ЕленаСоловей прожила в браке с Юрием Пугачом, художником декоратором. Вместе с супругомактриса тихо ушла в мир иной в начале 90-х: тогда они эмигрировали в США,спасаясь от тяжелой обстановки."Всезастопорилось. Хотя мы понимали, что уезжаем и теряем многое", — цитирует музуМихалкова . По словам актрисы, это было драматичное и трагичноевремя. Она постоянно ощущала неуверенность.После переезда бывшаязвезда фильмов Никиты Михалкова продолжила заниматься любимым делом. Онавыступала на полупрофессиональной сцене Аллы Кигель и Александра Журбина,работала на русскоязычном радио. Через некоторое время Соловей открыла детскуютворческую студию, чтобы обучать детей актерскому искусству. Спустя годы трудноповерить, что такие разные люди, как Никита Михалков и Елена Соловей былиблизки.