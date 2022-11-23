Елена Этуш – четвертая жена актера Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в счастливом браке с ним почти двадцать лет. Но уже четвертый год Елена Евгеньевна – вдова... До сегодняшнего дня ее одиночество скрашивали фильмы да книги.

Елена Этуш – четвертая жена актера Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в счастливом браке с ним почти двадцать лет. Но уже четвертый год Елена Евгеньевна – вдова... До сегодняшнего дня ее одиночество скрашивали фильмы да книги.Но теперь оказалось, что 57-летняя вдова – страстная болельщица футбола. Она с нетерпением ждала 22-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого проходит с 20 ноября по 18 декабря в Катаре."Ну, рассказывайте, кто за кого болеть будет на ЧМ", – обратилась вдова Этуша к друзьям в запрещенной в России социальной сети. Саму ее, как оказалось, удовлетворила игра молодых арабов. "Саудиты мне сегодня очень понравились" – улыбается вдова. Теперь же она ждет очередного матча, чтобы болеть за Австралию.Саудиты, которые так впечатлили вдову, это сборная Саудовской Аравии. Она преподнесла первую сенсацию на ЧМ-2022, победив Аргентину со счетом 2:1. Сегодня эту команду считают одной из сильнейших команд Азии, обогнавшую в квалификационной группе Японию и Австралию.Главные герои команды – юркий Салех Аль-Шехри, сравнявший счет на 48-й минуте ударом в дальний угол, Салем Аль-Досари, чей крученый удар стал победным на 53-й, и Мохаммед Аль-Овайс, сделавший пять сэйвов (момент, когда вратарь отбивает очень опасный удар, который мог бы привести к голу) против одной из лучших атак на турнире. Вдова Этуша от них в восторге!