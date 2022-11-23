Новый год - праздник, отменить который не в силах никакие обстоятельства. Его отмечали даже в тяжелейшие для нашей страны годы Великой Отечественной войны, проводили детские елки. Не с размахом, скромно, но все это было, подчеркнул секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак.

Новый год - праздник, отменить который не в силах никакие обстоятельства. Его отмечали даже в тяжелейшие для нашей страны годы Великой Отечественной войны, проводили детские елки. Не с размахом, скромно, но все это было, подчеркнул секретарь Генсовета Единой РоссииАндрей Турчак.– Да, дорогостоящие корпоративы с участием звезд шоу-бизнеса сейчас неуместны. Но новогодняя атмосфера, прежде всего для детей, должна быть. Как и традиционные детские елки, благотворительные мероприятия и другие форматы, которые позволят людям немного отвлечься, почувствовать наступление праздника, поздравить своих близких и родных, друзей, - отметил он.Несмотря ни на что дети не должны оставаться без новогоднего праздника, подчеркнул руководитель московского волонтерского штаба Единой России, депутат Госдумы Евгений Нифантьев:Новый год – особенное событие, дающее каждому ребенку возможность поверить в чудо. И наши партийные волонтеры подключатся к организации детских мероприятий, чтобы праздник пришел в каждый округ столицы.В Москве Женское движение Единой России уже начало активную подготовку к проведению праздничных акций для детей, сообщила заместитель руководителя исполкома Московского реготделения Единой России, координатор партпроекта Женское движение Единой России в Москве Ирина Елифёрова.– Мы шефствуем над ПВР в Подмосковье, и к детям из ДНР обязательно приедем с подарками, сказочными персонажами, вместе украсим праздничные елки и организуем театральные представления, – рассказала Ирина Елифёрова. – Мы также готовим подарки и для наших бойцов – в декабре отвезем на фронт. И, конечно, не забудем о юных жителях столицы. Продолжится любимая москвичами акция Елка желаний, которую Единая Россия проводит уже несколько лет – поможем детям исполнить их заветные желания.Напомним, Единая Россия с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобождённых территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 14 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них около 700 тонн медикаментов.С начала СВО Единая Россия собрала более 500 млн рублей пожертвований от физических и юридических лиц. Они пошли на закупку продуктовых наборов, средств реабилитации для инвалидов, детских принадлежностей и предметов первой необходимости. Также Единая Россия собрала более миллиарда рублей на помощь фронту. На эти средства закуплены и переданы бойцам на передовой тысячи квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки.На Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях работает более 40 гуманитарных центров Единой России. 15 центров открыто в ДНР. 10 из них — в Мариуполе. Также в ряде территорий работают партийные центры юридической и психологической помощи, а также детские досуговые центры.